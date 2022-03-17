Из СИЗО вскоре освободят людей, которые хотят защищать Украину

Но далеко не все могут избежать правосудия.

Ранее генпрокурор Украины анонсировал, что планируется выпускать из СИЗО людей, которые хотят защищать свое государство.

Речь идет о лицах, имеющих боевой опыт и осужденных за не насильственные преступления. Об этом сообщается на Facebook-странице Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины.

По каждому из задержанных будет приниматься решение отдельно, будут индивидуально оцениваться риски и определенные механизмы контроля. Для этого парламент принял соответствующий закон. Он предусматривает отмену следственным судьей или судом меры пресечения лицам, содержащимся под стражей, во время военного положения для призыва на военную службу.

Следует заметить, что такое исключение не касается лиц, подозреваемых в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины, а также преступлений, предусмотренных следующими статьями УК:⠀

ст. 115 (преднамеренное убийство);

ст. 146-147 (похищение человека, насильственное исчезновение, захват заложников);

ст. 152-156 (преступления против половой свободы и половой неприкосновенности личности);

ст. 255 (участие в преступной организации);

ст. 255-1 (установление или распространение преступного воздействия);

ст. 257 (бандитизм);

ст. 258-262 (некоторые преступления против общественной безопасности);

ст. 305-321 (преступления, связанные с оборотом наркотиков);

ст. 330 (сбор сведений, составляющих служебную информацию);

ст. 335-337 (уклонение от призыва);

ст. 401-414 (некоторые военные преступления, например: дезертирство, неисполнение приказа, СЗЧ и т.п.);

ст. 426-433 (некоторые военные преступления, например: мародерство, добровольная сдача в плен, насилие над гражданским населением и т.п.);

ст. 436 (пропаганда войны);

ст. 437-442 (применение оружия массового поражения, экоцид, геноцид).

Относительно лиц, которые уже отбывают наказание. В таком случае может быть задействована процедура помилования. Каждый желающий сможет защищать свою страну.

Напомним, что порядок совершения помилования регулируется Указом Президента Украины от 21 апреля 2015 г. № 223/2015.

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