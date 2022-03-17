"Ты нужен здесь": Арестович рассказал, для чего его вызвали в Офис президента

"Ты нужен здесь": Арестович рассказал, для чего его вызвали в Офис президента

Он взял на себя сразу несколько задач. О части из них даже не может говорить.

Советник главы Офиса президента Алексей Орестович, когда ушел с власти, в первый день войны пошел в военкомат, чтобы встать на защиту государства. Однако его вызвали в ОП.

Об этом Алексей Арестович рассказал в интервью "НВ".

“Я поехал в военкомат с утра в начале войны и даже взял с собой четырех друзей, чтобы мы вместе пошли в одно подразделение. Но мне позвонил глава офиса Андрей Ермак и сказал: "Ты нужен здесь". Я, как всякий офицер, приучен находиться там, где наиболее эффективен. Мне кажется, что те задачи, которые я решал бы как командир батальона, может решать множество людей, а задачи, которые решаются здесь, может только один Арестович. Я согласился и приехал в офис, не зная, что меня ждет", — рассказал Алексей Арестович.

Он также добавил, что взял на себя сразу несколько задач. О части из них он не может говорить.

“Но могу намекнуть, что такое статус советника. В книгах об Эрасте Фандорине такое называлось "чиновник особых поручений". То есть это далеко не сводится к тому, чтобы общаться с медиа или успокаивать. Есть масса практической очень конкретной работы, которая проходит не только в Офисе и даже не только в Киеве", — подчеркнул Арестович.

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