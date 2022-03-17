“Ти потрібний тут”: Арестович розповів, для чого його викликали до Офісу президента

Він взяв на себе одразу кілька завдань. Про частину з них навіть не може казати.

Радник глави Офісу президента Олексій Орестович, коли пішов із влади, у перший день війни подався у військкомат, щоб стати на захист держави. Проте його викликали до ВП.

Про це Олексій Арестович розповів в інтерв'ю “НВ”.

“Я поїхав до військкомату з ранку на початку війни і навіть узяв із собою чотирьох друзів, щоб ми разом пішли до одного підрозділу. Але мені зателефонував голова офісу Андрій Єрмак та сказав: “Ти потрібний тут”. Я, як будь-який офіцер, привчений перебувати там, де найефективніший. Мені здається, що ті завдання, які я вирішував би як командир батальйону, може вирішувати безліч людей, а ті завдання, які вирішуються тут, може лише один Арестович. Я погодився і приїхав до офісу, не знаючи, що на мене чекає”, — розповів Олексій Арестович.

Він також додав, що взяв на себе одразу кілька завдань. Про частину з них він не може говорити.

“Але можу натякнути, що таке статус радника. У книгах про Ераста Фандоріна таке називалося “чиновник особливих доручень”. Тобто це далеко не зводиться до того, щоб спілкуватися з медіа або заспокоювати. Є маса практичної дуже конкретної роботи, яка відбувається не тільки в Офісі і навіть не лише у Києві”, — підкреслив Арестович.

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