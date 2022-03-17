За день на Маріуполь скидають 50-100 бомб – міськрада

За день на Маріуполь скидають 50-100 бомб – міськрада

Зруйновано близько 80% житлового фонду міста.

Маріуполь Донецької області станом на 17 березня перебуває у критичній ситуації та в блокаді вже 16-й день поспіль. Щодня російські війська скидають на місто від 50 до 100 авіабомб.

Про це повідомили в Маріупольській міськраді.

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Понад 350 тис. маріупольців продовжують перебувати у сховищах і підвалах через безперервний обстріл з боку російських окупаційних військ. Руйнування колосальні: зруйновано близько 80% житлового фонду міста, з них майже 30% не підлягають відновленню.

За останні дві доби маріупольці почали виїжджати на особистому транспорті з міста у напрямку Бердянська та потім – Запоріжжя. Загалом близько 6500 легковикив вирвалися з Маріуполя. Частина людей вже дісталася Запоріжжя, де вони отримали необхідну першу допомогу в центрах підтримки. Всього з Маріуполя виїхало на власному транспорті близько 30 тисяч людей.

"Збройні Сили України продовжують героїчно тримати оборону Маріуполя і відбивати атаки ворога, що перевершує за чисельністю. Бої йдуть вже на околицях міста. Але українські захисники самовіддано борються за кожну вулицю", ­– повідомили в міськраді.

Нагадаємо, раніше 17 березня речник Міноборони України Олександр Мотузяник повідомив, що російські війська не можуть взяти Київ, Харків, Маріуполь та Миколаїв, тому хаотично їх обстрілюють.