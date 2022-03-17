Українець на кордоні із Польщею порізав російським фурам колеса

Хоча польки і пустили машини, які блокувались, активістами, але просто поїхати в них не вийшло

Три дні поспіль активісти блокували російські фури на польському кордоні, але місцева поліція їх відтіснила, пояснивши це тим, що товари вони везуть з інших країн ЄС, а ті не потрапили під європейські санкції.

Але наші люди так просто усе не залишили. Один із водіїв порізав шини усім вантажівкам із Росії, які були запарковані біля кордону.

Нагадаємо, що починаючи від 24 лютого, повномасштабного вторгнення Росії на територію України, до Польщі виїхали майже 1,9 млн громадян України.

Оперативна інформація на 22 день війни

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