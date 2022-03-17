Украинец на границе с Польшей порезал российским фурам колеса

Хотя поляки и пустили заблокированные активистами машины, просто поехать у них не получилось.
Три дня подряд активисты блокировали российские фуры на польской границе, но местная полиция оттеснила их, объяснив это тем, что товары они везут из других стран ЕС, а те не попали под европейские санкции.
Но наши люди так просто это не оставили. Один из водителей порезал шины всем грузовикам из России, запаркованным у границы.
Напомним, что начиная с 24 февраля, дня полномасштабного вторжения России на территорию Украины, в Польшу выехали около 1,9 млн граждан Украины.
Читайте также:
С нами весь мир: итальянцы отправили в Украину гуманитарную помощь
"Россия заплатит высокую цену": временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин о войне
"Делегация РФ резко убавила тон, потому что натолкнулась на сопротивление Украины", — Подоляк о переговорах с Москвой