Украинец на границе с Польшей порезал российским фурам колеса

Хотя поляки и пустили заблокированные активистами машины, просто поехать у них не получилось.

Три дня подряд активисты блокировали российские фуры на польской границе, но местная полиция оттеснила их, объяснив это тем, что товары они везут из других стран ЕС, а те не попали под европейские санкции.

Но наши люди так просто это не оставили. Один из водителей порезал шины всем грузовикам из России, запаркованным у границы.

Напомним, что начиная с 24 февраля, дня полномасштабного вторжения России на территорию Украины, в Польшу выехали около 1,9 млн граждан Украины.

Оперативная информация на 22 день войны

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