"Об Одессе можете совсем не беспокоиться": Арестович заявил, что россияне не смогут напасть на город

"Об Одессе можете совсем не беспокоиться": Арестович заявил, что россияне не смогут напасть на город

В районе села Тузла оккупанты вели обстрелы, чтобы выманить украинских военных, сообщил советник главы ОП.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что в Одесской области сохраняется риск высадки российского десанта, однако – не в самом областном центре, ведь оккупанты понимают, что они будут немедленно уничтожены.

Об этом советник главы президентского офиса рассказал в интервью НВ.

Он подтвердил информацию о вражеских обстрелах в районе села Тузла Одесской области.

"Они стреляли не прицельно. Их задачей было вызвать наши огневые средства на бой, чтобы их поразить. Выманивали. Но наши поступили мудро, не ответили, поэтому они не обнаружили систему огня", — рассказал Арестович.

"Конечно, риск десанта сохраняется. Но я не думаю, что он будет прямо на Одессу. Они же понимают, что они будут немедленно уничтожены. Россияне попытаются найти дыру, сейчас ведут разведку. Кое-что они пытались сделать, но патрульный корабль "Василий Быков" может рассказать, чем все закончилось (судно было потоплено украинской обороной – ред.)", – объяснил советник главы ОП.

"Конечно, нет", – ответил он на вопрос журналиста о том, могут ли российские войска "напасть в лоб".

"Это еще одно самоубийство. Вертолетный десант они уже перестали делать. Потому что по Украине у них было 30 попыток вертолетного десанта, и только одна удачная", — добавил Арестович.

Напомним, советник главы ОП также сообщал, что российские военные смогут вести активные боевые действия в Украине всего в течение ближайших 10-14 дней. Пока они теряют наступательный потенциал и двигаются по инерции.