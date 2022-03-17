Путин осознает, в каком дерьме находится операция — Христо Грозев

Подразделение внутренних войск РФ понесло огромные потери в Украине.

Заместитель начальника Росгвардии России Роман Гаврилов задержан Управлением военной контрразведки ФСБ.

Об этом сообщил корреспондент Христо Грозев с веб-сайта журналистских расследований, специализирующигося на фактчекинге и разведке открытых источников, Bellingcat.

Грозев ссылается на три собственных источника.

«Три независимых источника сообщают, что заместитель начальника Росгвардии России (подразделение внутренних войск РФ, понесшее огромные потери в Украине) генерал Роман Гаврилов задержан ФСБ», — написал он.

Три независимых источника сообщения, что смерть chief Российского Росгвардия (в RU Interior army, которые имели тремящий losses в Украине), Gen. Roman Gavrilov был been detained by FSB. Гаврилов был также предусматривал работу в FSO, Putin's security service. — Christo Grozev (@christogrozev) 17 марта 2022

Гаврилов также ранее работал в ФСО, службе безопасности российского главы Путина, отмечает Грозев. Он также добавил, что причина задержания непонятна. По словам одного источника, Гаврилов был задержан за «утечку военной информации, повлекшую гибель людей». А два других источника утверждают, что причина - «растрата расходов на топливо».

Взаимодействие для удаления является неудовлетворительным: для одного источника он был отнесен к FSB's military counter-intelligence department over "leaks of military info to led to loss of life", при котором 2 другие say it был "wasteful squandering of fuel", a pic.twitter.com/UynQuWv8sr — Christo Grozev (@christogrozev) 17 марта 2022

«Пока трудно предположить, во что именно выльется чистка/перестановка в верхушке силовиков. Ясно одно: бесспорно, Путин отдает себе отчет, в каком дерьме оказалась эта операция. Все настолько плохо, что он меняет лошадей на переправе, что во время войны недопустимо», — пишет он.

ТСН.ua собрал прогнозы, когда закончится война, от политиков, военных экспертов и ученых. Различные аналитики называют разные термины. Не следует воспринимать их как конечный источник правды. В первую очередь из-за того, что ситуация на фронте динамичная, а значит, и риторика относительно окончания войны постоянно меняется. По последним данным от Арестовича и Грозева, война скоро закончится. Как воспринимать другие источники – решать вам. Но стоит помнить, что в первые дни вторжения России в Украину некоторые аналитики говорили, что "российские войска дойдут до Киева и захватят украинскую столицу за несколько дней".