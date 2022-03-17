Путін усвідомлює, в якому лайні перебуває операція — Христо Грозєв

Підрозділ внутрішніх військ РФ зазнав величезних втрат в Україні.

Заступник начальника Росгвардії Росії Роман Гаврилов затриманий управлінням військової контррозвідки ФСБ.

Про це повідомив кореспондент Христо Грозєв із вебсайту журналістських розслідувань, що спеціалізується на фактчекінгу та розвідці відкритих джерел, Bellingcat.

Грозєв посилається на три власні джерела.

«Три незалежні джерела повідомляють, що заступник начальника Росгвардії Росії (підрозділ внутрішніх військ РФ, який зазнав величезних втрат в Україні) генерал Роман Гаврилов затриманий ФСБ», — написав він.

Three independent sources report that the deputy chief of Russia's Rosgvardia (a unit of RU's interior army which has had tremendous losses in Ukraine), Gen. Roman Gavrilov has been detained by FSB. Gavrilov had also previously worked in FSO, Putin's security service. — Christo Grozev (@christogrozev) March 17, 2022

Гаврилов також раніше працював у ФСО, службі безпеки російського глави Путіна, зазначає Грозєв. Він також додав, що причина затримання незрозуміла. За словами одного джерела, Гаврилов був затриманий за «витік військової інформації, що спричинила загибель людей». А два інших джерела стверджують, що причина «розтрата витрат на паливо».

The reason for the detention is unclear: per one source he was detained by FSB's military counter-intelligence department over "leaks of military info that led to loss of life", while two others say it was "wasteful squandering of fuel", ahem. pic.twitter.com/UynQuWv8sr — Christo Grozev (@christogrozev) March 17, 2022



«Поки що важко припустити, у що саме виллється чищення/перестановки у верхівці силовиків. Ясно одне: безперечно, Путін усвідомлює, в якому лайні опинилася ця операція. Все настільки погано, що він змінює коней на переправі, що під час війни неприпустимо», — пише він.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав прогнози, коли закінчиться війна від політиків, військових експертів та вчених. Різні аналітики називають різні терміни. Не варто сприймати їх як кінцеве джерело правди. Насамперед через те, що ситуація на фронті динамічна, а відтак і риторика відносно закінчення війни постійно змінюється. За останніми даними від Арестовича та Грозєва війна скоро закінчиться. Як сприймати інші джерела - вирішувати вам. Але варто пам'ятати, що в перші дні вторгнення Росії до України, дехто з аналітиків казав, що "російські війська дійдуть до Києва та захоплять українську столицю за кілька днів".