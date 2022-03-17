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Путін усвідомлює, в якому лайні перебуває операція — Христо Грозєв

Дата публікації
Перегляди
14к
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Путін усвідомлює, в якому лайні перебуває операція — Христо Грозєв

скріншот з відео

Підрозділ внутрішніх військ РФ зазнав величезних втрат в Україні.

Заступник начальника Росгвардії Росії Роман Гаврилов затриманий управлінням військової контррозвідки ФСБ.

Про це повідомив кореспондент Христо Грозєв із вебсайту журналістських розслідувань, що спеціалізується на фактчекінгу та розвідці відкритих джерел, Bellingcat.

Грозєв посилається на три власні джерела.

«Три незалежні джерела повідомляють, що заступник начальника Росгвардії Росії (підрозділ внутрішніх військ РФ, який зазнав величезних втрат в Україні) генерал Роман Гаврилов затриманий ФСБ», — написав він.

Гаврилов також раніше працював у ФСО, службі безпеки російського глави Путіна, зазначає Грозєв. Він також додав, що причина затримання незрозуміла. За словами одного джерела, Гаврилов був затриманий за «витік військової інформації, що спричинила загибель людей». А два інших джерела стверджують, що причина «розтрата витрат на паливо».


«Поки що важко припустити, у що саме виллється чищення/перестановки у верхівці силовиків. Ясно одне: безперечно, Путін усвідомлює, в якому лайні опинилася ця операція. Все настільки погано, що він змінює коней на переправі, що під час війни неприпустимо», — пише він.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав прогнози, коли закінчиться війна від політиків, військових експертів та вчених. Різні аналітики називають різні терміни. Не варто сприймати їх як кінцеве джерело правди. Насамперед через те, що ситуація на фронті динамічна, а відтак і риторика відносно закінчення війни постійно змінюється. За останніми даними від Арестовича та Грозєва війна скоро закінчиться. Як сприймати інші джерела - вирішувати вам. Але варто пам'ятати, що в перші дні вторгнення Росії до України, дехто з аналітиків казав, що "російські війська дійдуть до Києва та захоплять українську столицю за кілька днів".

Дата публікації
Перегляди
14к
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