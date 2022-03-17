"Райффайзенбанк" розглядає вихід з Росії через війну в Україні

"Райффайзенбанк" розглядає вихід з Росії через війну в Україні

У банку оцінюють всі стратегічні варіанти майбутнього Райффайзенбанка на російському ринку.

Банківська група Raiffeisen Bank International (RBI) оцінює всі варіанти майбутнього "Райффайзенбанку" в Росії, включно з його виходом.

Відповідна заява розміщена на сайті RBI.

"Ця безпрецедентна ситуація змушує RBI переглянути свою позицію в Росії. Тому ми оцінюємо всі стратегічні варіанти майбутнього "Райффайзенбанк Росія", включно з чітко продуманим виходом "Райффайзенбанку"з Росії", – заявив генеральний директор RBI Йоганн Штробл.

У заяві банківської групи, йдеться що війна в Україні має "руйнівні наслідки для населення та економіки країни".

"Наші думки та підтримка з усіма тими людьми, чиє життя назавжди трагічно змінилося внаслідок цієї війни", - заявили в RBI.

Зазначається, що RBI та його дочірні банки продовжують працювати відповідно до місцевого та міжнародного законодавства про санкції, змінюючи вимоги фінансового ринку та діючи відповідно до Кодексу поведінки.

Раніше стало відомо, що Росія вирішила направити $117 млн на виплати за борговими зобовʼязаннями зі своїх активів, які були заморожені через санкції після її вторгнення в Україну.