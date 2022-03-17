Российские войска панически убегали из-под Николаева — Арестович

Оккупанты не воюют, а бегут с позиций.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что российские войска массово отступили от Николаева.

Об этом он сказал в интервью "Новое время".

“Российские войска панически убегали из-под Николаева, пока их не остановил полевой командир. Российский стиль войны. После того, как в Чернобаевке накрыли не просто вертолеты, а по нашим прикидкам, передовой командный пункт группировки на этом направлении, у них возникла ситуативная паника. Они панически побежали из-под Николаева, и бегство было остановлено каким-то полевым командиром. Они отчасти вернулись на позиции. Сейчас там ведутся бои”, — сказал он.

Напомним, что в Николаеве ВСУ уничтожили вражескую артиллерию и "затрофеили" вооружение.

Бои за Николаев идут с первого дня полномасштабной войны. Из-за неспособности взять Николаев на земле, его регулярно обстреливают с неба — из "Смерчей" и "Градов". По данным местных властей, в области погибли около 40 гражданских.

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