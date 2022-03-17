Російські війська панічно тікали з-під Миколаєва - Арестович

Окупанти не воюють, а тікать з позицій.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, що російські війська масово відступили від Миколаєва.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню “Новое время”.

“Російські війська панічно тікали з-під Миколаєва, поки їх не зупинив польовий командир. Російський стиль війни. Після того, як у Чорнобаївці накрили не просто гелікоптери, а за нашими прикидками, передовий командний пункт угруповання на цьому напрямку, у них виникла ситуативна паніка. Вони панічно побігли з-під Миколаєва, і втеча була зупинена якимось там польовим командором. Вони почасти повернулися на позиції. Нині там точаться бої”, - сказав він.

Нагадаємо, що у Миколаєві ЗСУ знищили ворожу артилерію та "затрофеїли" озброєння.

Бої за Миколаїв точаться від першого дня повномасштабної війни. Через неспроможність взяти Миколаїв на землі, його регулярно обстрілюють з неба — зі "Смерчів" та "Градів". За даними місцевої влади, в області загинуло близько 40 цивільних.

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