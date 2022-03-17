Енергетики відновили електропостачання понад 5000 домівок на Донеччині

За минулу добу ремонтні бригади енергетиків повернули світло в 5100 домогосподарств в 6 районах Донецької області, постраждалих від російських окупантів.

Про це повідомили в ДТЕК Ріната Ахметова.

«Станом на 16 березня вдалося повернути в Авдіївському, Бахмутському, Константинівському, Краматорському, Лиманському та Торецькому районах Донецькій області. Всього - для 5100 тисяч родин. Деякі з них були без світла щонайменше 3 дні», - повідомили в компанії.

Крім того, від підстанцій ДТЕК Дніпровські електромережі заживили частину Миколаївської області, що через ворожі обстріли понад добу була без світла і звернулися за допомогою до сусідньої Дніпропетровської області.

«Наші фахівці розуміють важливість електропостачання у військових умовах. Тому оперативно заживили від підстанції ДТЕК Дніпровські електромережі шість підстанцій 35кВ, відновивши електропостачання для споживачів північної частини Миколаївського регіону», - зазначили в компанії.