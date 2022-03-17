Експерша ракетка України: Окупанти обстріляли машину моєї дівчини, її знайомих – убили

Долгополов розповів, що російські війська коять на території України.

Дівчина колишнього українського тенісиста Олександра Долгополова, який нині боронить столицю України у лавах територіальної оборони, мало не загинула від обстрілів російських окупантів.

Про це Долгополов розповів у інтерв'ю БТУ.

"Які емоції у мене був весь цей час? Злість. Моя дівчина намагалася виїхати зі своєю дитиною, це було 10 днів тому. Їхню машину обстріляли з автомата Калашникова або на кшталт того. З ними все гаразд, але три машини перед ними були знищені.

Вони вбивають мирних мешканців, цілі сім'ї. Вона розповіла мені, що одну із знайомих їм сім'ю, вбили разом із дітьми та жінками. Тож ми просто відчуваємо гнів!", – сказав він.

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