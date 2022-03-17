"Убитый генерал-майор РФ Митяев пошел показать своим примером, как нужно воевать", — Арестович

На Мариуполь враг запускает солдат малыми группами, и они почти все уничтожаются.

Алексей Арестович сообщил, что из перехваченных разговоров российских оккупантов известно, что на Мариуполь враг запускает солдат малыми группами, и они почти все уничтожаются.

Об этом советник главы Офиса президента рассказал в интервью НВ.

"Они странные люди. Малые группы можно оправдать тем, что они боятся, что мы будем наводить артиллерию. В принципе, это разумно, но малые группы становятся уязвимыми, впрочем, как и большие, для обороны. Если убивают генерал-майора элитной 150-й дивизии Олега Митяева – экспериментальная дивизия с двумя танковыми полками, хорошо обученными, – это показатель", — сказал Арестович.

Он также отметил, что Митяев прославился жесточайшим обращением с местным населением без разбора.

Однако российский Генштаб все равно направляет высшее руководство в бой, как бы для примера российским военным, однако такая тактика не срабатывает.

"Почему, собственно, Митяев и оказался на первой линии фронта? Он, скорее всего, пошел показать своим примером, как надо воевать. Потому что его солдаты отказывались вступать в бой. Обычно генерал оказывается убитым в ближнем бою только тогда, когда он прибыл лично управлять на месте", — считает Арестович.

Напомним, Арестович заявил, что российские военные способны вести боевые действия только в течение ближайших 10-14 дней.

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