"Никогда не сдадим наших интересов": Арестович рассказал о коварной тактике врага

Враг, понимая, что он не может одержать победу ни в воздухе, ни на земле прибегает к своим средствам ведения войны.

Об этом заявил советник президента Украины Алексей Арестович в видеообращении.

Он также назвал два основных пункта тактики захватчиков.

Разрушение гражданских объектов и террор мирного населения. "Так как мы с вами видели вчера в Мариуполе, где накрыли места убежищ граждан с детьми. Утраты уточняются", — добавил советник. Мощная информационно-психологическая атака, новой темой которой стала спекуляция якобы на том, что Украина отказывается или проигрывает на переговорах.

"Я хочу напомнить, что принципиальная позиция президента остается в том, что Украина должна быть признана в международных границах по состоянию на 1991 год. А также все, о чем мы договоримся, должно быть лучше, чем до войны, потому что зачем тогда нужны были жертвы украинского" народа. Итак, вам не о чем волноваться. Мы заботимся здесь и о государстве, и о народе. Потому что мы с вами государством и никогда не сдадим с вами наших национальных интересов", — подчеркнул Арестович.

По его словам, всего уничтожено 10 воздушных целей.

Украинские войска уничтожили командный пункт сил РФ, что означает возможную гибель нескольких генералов и ответную паузу и дизорганизацию ведения боевых действий.

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