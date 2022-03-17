Северная Европа в опасности: какие страны следующие в списке Путина?

Полномасштабное вторжение России в Украину объединило страны Западной Европы больше, чем любое событие после Второй мировой войны.

Нации, которые были нейтральными, предоставили украинцам оружие; правительства, которые годами не выполняли своих обязательств по обороне НАТО, сделали впечатляющие шаги. Кроме того, страны, которые имели глубокие экономические связи с Россией, разрывают эту связь. Чуть больше месяца назад никто серьезно не мог предсказать подобные шаги.

Беспрецедентное единство Запада по поводу санкций, политических действий и военной поддержки даже несмотря на угрозы и войну Путина, оставляет у многих европейцев оптимизмом что континент будет лучше подготовлен в противостоянии угрозам безопасности.

Особенно это касается скандинавских стран: Норвегия, Швеция и Финляндия. Судьба этих трех стран тесно связана с событиями в Украине, поэтому также в центре внимания, в частности, из-за их уникальной связи с Европой и Россией.

Финляндия и Норвегия имеют общие сухопутные границы с Россией, хотя последняя значительно меньше на 200 км по сравнению с 1200 км границей Финляндии. Норвегия, наиболее западная из трех стран, является членом НАТО, но не входит в Европейский Союз, в то время как Финляндия и Швеция входят в ЕС, но не в НАТО.

Все три страны исторически держали сдержанный и неконфронтационный подход в отношениях с РФ, в том числе с распада Советского Союза. Кроме того, все трое также члены Шенгенской зоны ЕС, что означает, что между тремя странами открыты границы.

Именно эти два последних два фактора играют важную роль в серьезном переосмыслении европейской безопасности в последние три недели: как возможно проводить политику неконфронтации, если одновременно остается открытым массивный участок земли с Россией?

Кто следующий?

По словам представителя европейского оборонного ведомства, что "если Путин добьется успеха в Украине, то мы уже задаем вопрос, кто следующий?". Они добавили, что из-за открытых границ между тремя странами любой компромисс на финской границе является "травматическим" для полуострова.

"Финляндия и Швеция внезапно нарушили свою давнюю позицию не экспортировали оружие в зоны боевых и отправили военное оборудование в Украину, что стало наибольшим шоком для европейцев с точки зрения реакции северных стран — и, как я подозреваю, для Путина", — сообщил Чарли Салониус-Пастернак, ведущий исследователь в области глобальной безопасности в финском институте международных отношений. Он ожидает более смелые шаги со стороны этих трех стран в связи с обязательствами, взятыми в документе "Северное оборонное сотрудничество" (NORDEFCO) Vision 2025, в котором изложены планы более тесного военного сотрудничества между пятью северными странами, имеющими разные отношения с НАТО и ЕС.

"Если вдруг Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания и Исландия будут накапливать запасы оружия и объединяться с другими странами и координировать свои действия, тогда это станут территории с жесткими мерами безопасности, действующими через границы ЕС и НАТО. И это действительно усложнит жизнь России", — сказал Салониус-Пастернак.

Путин разрушил равновесие

Суровость и прочность стран Северной Европы подняли вопрос о перспективе вступления Финляндии в НАТО.

Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб считает, что вступление в НАТО гораздо вероятнее, потому что Путин разрушил устойчивое равновесие, которое Финляндия поддерживала многие годы.

"Стратегически мы всегда хотели сохранить вступление в НАТО в длинной полке как сдерживающий фактор, чтобы остановить Россию от агрессивного поведения. Мы поддерживали баланс совместимости наших вооруженных сил с НАТО, без вступления в блок", — сказал Стубб в интервью CNN. Однако он считает действия Путина невозможным этот баланс. "Финляндией движет то, что я называю рациональным страхом. Мы видим агрессию России и не хотим остаться в одиночестве, как это было во время Второй мировой войны". И хотя вступление в НАТО стало бы важным заявлением, это мало что изменит в мире, где действия Путина вызывают всеобщий протест.

"В течение многих лет Финляндия и Швеция принимали меры, чтобы смягчить тот факт, что они не являются членами Альянса, укрепляя связи с США, Великобританией и другими членами трансатлантического сообщества", — говорит Хокон Лунде Сакси, доцент колледжа Норвежского Университета Обороны. По словам Сакси, более тесное сотрудничество северных стран в сфере безопасности, делают регион менее уязвимым, что в определенном смысле выходит за пределы членства в ЕС и НАТО.

Совершенно другая Европа

"Самым сильным месседжем последних нескольких недель было единство. Сначала Дания и Швеция поставили в Украину летальное оборудование, потом Финляндия и Норвегия. Острота ситуации объединила стране в большее сотрудничество, а это делает защиту более надежной от любого противника", — добавляет Сакси. .

Путину и его пособиям, наверное, трудно понять, но их варварская война против Украины подтолкнула часть Европы, ранее прогибавшихся под Россию, к кардинальным действиям.

Если бы этот ужас не закончился, мы можем проснуться в совершенно иной Европе, почти неузнаваемой по сравнению с той, которую Путин мог запугать с помощью газа и риторики. И некоторые из самых ожесточенных противников могут ждать прямо у его ворот.

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