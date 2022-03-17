Північна Європа в небезпеці: які країни наступні у списку Путіна?

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну об’єднало країни Західної Європи більше, ніж будь-яка подія після закінчення Другої світової війни.

Нації, які були нейтральними, надали українцям зброю; уряди, які роками не виконували своїх зобов'язань щодо витрат на оборону НАТО, зробили вражаючі кроки. Крім того, країни, які мали глибокі економічні зв'язки з Росією, розривають цей зв'язок. Трохи більше місяця тому ніхто серйозно не міг передбачити подібні кроки.

Безпрецедентна єдність Заходу щодо санкцій, політичних дій і військової підтримки навіть попри погрози і війну Путіна, залишає у багатьох європейців оптимізмом що континент буде краще підготовленим у протистоянні безпековими загрозам.

Особливо це стосується Скандинавських країн: Норвегія, Швеція та Фінляндія. Доля цих трьох країн тісно пов'язана з подіями в Україні, тому також у центрі уваги, зокрема через їх унікальний зв'язок з Європою та Росією.

Фінляндія і Норвегія мають спільні сухопутні кордони з Росією, хоча остання значно менша на 200 км, порівняно з 1200 км кордоном Фінляндії. Норвегія, найбільш західна з трьох країн, є членом НАТО, але не входить до Європейського Союзу, тоді як Фінляндія та Швеція входять до ЄС, але не в НАТО.

Усі три країни історично тримали стриманний і неконфронтацийний підхід у стусунка з РФ, зокрема з розпаду Радянського Союзу. Крім того, усі троє також є членами Шенгенської зони ЄС, що означає, що між трьома країнами відкриті кордони.

Саме ці два останні два фактори відіграють важливу роль у серйозному переосмисленні європейської безпеки протягом останніх трьох тижнів: як можливо проводити політику неконфронтації, якщо водночас залишається відкритим масивна ділянка землі з Росією?

Хто наступний?

За словами представника європейського оборонного відомства, що "якщо Путін досягне успіху в Україні, то ми вже ставимо питання, хто наступний?". Вони додали, що через відкриті кордони між трьома країнами будь-який компроміс на фінському кордоні є "травматичним" для півострова.

"Фінляндія та Швеція раптово порушили свою давню позицію не експортували зброю до зон бойових і відправили військове обладнення до України, що стало найбільшим шоком для європейців з точки зору реакції північних країн - і, як я підозрюю, для Путіна", - повідомив Чарлі Салоніус-Пастернак, провідний дослідник у галузі глобальної безпеки у Фінському інституті міжнародних відносин. Він очікує більш сміливі кроки з боку цих трьох країн у зв'язку з зобов'язаннями, взятими в документі "Північна оборонна співпраця" (NORDEFCO) Vision 2025, в якому викладено плани тіснішої військової співпраці між п'ятьма північними країнами, що мають різні відносини з НАТО та ЄС.

"Якщо раптом Норвегія, Швеція, Фінляндія, Данія та Ісландія будуть накопичувати запаси зброї і об'єднуватися з іншими країнами та координувати свої дії, тоді це стануть території з жорсткими безпековими заходами, що діють через кордони ЄС та НАТО. І це дійсно ускладнить життя Росії", - сказав Салоніус-Пастернак.

Путін зруйнував рівновагу

Суворість і міцність країн Північної Європи порушили питання про перспективу вступу Фінляндії в НАТО.

Колишній прем'єр-міністр Фінляндії - Олександр Стубб, вважає, що вступ до НАТО набагато ймовірніший, бо Путін зруйнував стійку рівновагу, яку Фінляндія підтримувала багато років.

“Стратегічно ми завжди хотіли зберегти вступ до НАТО у довгій полиці, як стримуючий фактор, щоб зупинити Росію від агресивної поведінки. Ми підтримували баланс сумісності наших збройних сил з НАТО, без вступу до блоку", - сказав Стубб в інтерв'ю CNN. Однак він вважає дії Путіна унеможливили цей баланс. "Фінляндією рухає те, що я називаю раціональним страхом. Ми бачимо агресію Росії і не хочемо залишитись на самоті, як це було під час Другої світової війни". І хоча вступ до НАТО став би важливою заявою, це мало що змінить у світі, де дії Путіна викликають загальний протест.

"Протягом багатьох років Фінляндія і Швеція вживали заходів, аби пом'якшити той факт, що вони не є членами Альянсу, зміцнюючи зв'язки зі США, Великою Британією та іншими членами трансатлантичної спільноти", - каже Хокон Лунде Саксі, доцент коледжу Норвезького Університету Оборони. За словами Саксі тісніша співпраця північних країн у сфері безпеки, роблять регіон менш вразливим, що в певному сенсі виходить за межі членства в ЄС та НАТО.

Зовсім інша Європа

"Найсильнішим меседжем останніх кількох тижнів була єдність. Спочатку Данія і Швеція поставили в Україну летальне обладнання, потому Фінляндія та Норвегія. Гострота ситуації об’єднала країні до більшої співпарці, а це робить захист більш надійним від будь-якого супротивника", – додає Саксі.

Путіну та його посібникам, напевно, важко усвідомити, але їхня варварська війна проти України підштовхнула частину Європи, які раніше прогиналися під Росію, до кардинальних дій.

Коли б не закінчився цей жах, ми можемо прокинутись у зовсім іншій Європі, майже невпізнаній у порівнянні з тією, яку Путін міг залякати за допомогою газу та риторики. І деякі з найзапекліших противників можуть чекати прямо біля його воріт.

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