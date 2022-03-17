Американська ІТ-компанія за один день звільнила всю команду українців

Американська ІТ-компанія за один день звільнила всю команду українців

Працівники обурені таким ставленням до себе.

Американська ІТ-компанія Alchemy за один день без попередження звільнила команду із семи тестувальників-українців. Вже колишні працівники обурені таким ставленням до себе, тим паче, коли в Україні йде війна.

Про це в Linkedin 14 березня повідомив Олексій Зайченко.

"Компанія Alchemy та CEO Тімоті Лі ухвалили "дуже важке" рішення про розформування всієї команди QA (UA) та звільнили всіх одним днем, без жодних попереджень і нотіс-періодів, навіть простого "дякую за роботу, хлопці", - розповів DOU колишній співробітник.

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За словами чоловіка, українці просто отримали повідомлення про те, що їхній обліковий запис деактивовано в корпоративному гугл-акаунті.

Працівники вважають, що їх звільнили, бо найняли тестувальників з Індії, яким можна платити менше.

"В компанії все було добре і дуже проукраїнськи. Нас підтримували і співчували. У мене відчуття, що просто через зниження якості знайшли більш дешевий персонал. І це нормально для бізнесу. Ненормально для бізнесу так звільняти кваліфікований персонал. Без жодного попередження", - розповіла звільнена жінка.

Журналісти надіслали запит в компанію та особисто CEO Тімоті Лі з проханням прокоментувати звільнення українських співробітників, але відповіді поки не отримали.

Фото: dou.ua

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