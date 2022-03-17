Навіщо Путін погоджується на перемовини навіть коли не бажає домовлятися

Навіщо Путін погоджується на перемовини навіть коли не бажає домовлятися

Це звичайна "брудна" гра для того, щоб зберегти економіку.

Росія продовжує проводити перемовини для того, щоб створити ілюзію швидкого закінчення війни, яка дуже погано впливає на економіку країни.

Експрем’єр Олексій Гончарук на своїй Facebook-сторінці заявив, що глобальні ринки завжди живуть очікуваннями. Саме здатність прорахувати наступні події і робить великі гроші.

“Зараз: якщо фінансовим аналітикам здається що війна от-от закінчиться - тиск на російський рубль зменшується. Кремль це розуміє і робить все щоб аналітики робили “оптимістичні прогнози” щодо війни. Саме тому за останні 3 дні рубль укріпився” – пояснює Гончарук.

Він пояснює, що російські валютчики у “казки Путіна” вже давно перестали вірити і знають, як він себе поводить. Тому в обмінниках отримати долар або неможливо, або за нереальні гроші. Фінансова стабільність країни-агресорки тримається виключно на брехні Кремля. Та з таким підходом, довго вона не протримається.

Нагадаємо, українська та російська сторони нібито домоглися на перемовинах значного прогресу щодо попереднього мирного плану. На сьогодні цей план складається з 15 пунктів.