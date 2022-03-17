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Від початку війни окупанти в Україні вбили 108 дітей - Офіс генпрокурора

Від початку війни окупанти в Україні вбили 108 дітей - Офіс генпрокурора

Ці дані не є остаточними через відсутність можливості огляду місць події, де ведуться активні бойові дії, та на тимчасово окупованих територіях.

За час війни від російських обстрілів в Україні загинули 108 дітей, ще 120 отримали поранення.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора у Telegram.

"Станом на ранок 17 березня 2022 загинуло 108 дітей і більше 120 поранено. Найбільше постраждало дітей у Київській - 52, Харківській - 34, Донецькій - 25, Чернігівській - 24, Миколаївській - 20, Житомирській – 15, Сумській - 14 та Херсонській - 10 областях", - йдеться у повідомленні.

Також внаслідок бомбардувань та обстрілів пошкоджено понад 411 закладів освіти, 63 з них зруйновано повністю. Зокрема, найбільше пошкоджено у Донецькій - 119, Харківській - 77, Миколаївській - 30, Сумській - 28, Київській - 35, Херсонській - 21 та м. Києві - 24.

Обстріляно понад 11 лікувальних закладів, 3 центри реабілітації, зокрема для дітей- інвалідів.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 22-й день. Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, Київ, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня.

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