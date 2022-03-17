За добу окупанти обстріляли 13 населених пунктів України

Пошкоджено щонайменше 36 житлових будинків і об’єктів інфраструктури.
Протягом 16 березня російські загарбники обстріляли 13 населених пунктів. Пошкоджено щонайменше 36 житлових будинків і об’єктів інфраструктури.
Внаслідок ударів російських військ є загиблі та поранені, серед них – діти.
Про це повідомляє пресслужба МВС.
Під вогонь ворога потрапили Маріуполь, Покровськ, Волноваха, Авдіївка, Вугледар, Красногорівка, Мар’їнка, Залізне, Степне, Новобахмутівка, Верхньоторецьке, Славне, Нью-Йорк.
Ворог застосовував авіацію та важку артилерію.
Серед цивільних об’єктів, які зруйнувала Росія, – багатоповерхові та приватні оселі, театр, басейн, магазини, газопровід.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області ППО збила два ворожі літаки.
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