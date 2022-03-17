На Дніпропетровщині окупанти обстріляли із «Градів» околиці села Мар'янське

Наразі наслідки удару та те, які відновлювальні роботи необхідні, встановлюють фахівці.

У Дніпропетровській області 16 березня окупанти із "Градів" обстріляли околиці села Мар'янське Криворізького району. Ракета потрапила на територію насосної станції.

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Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"У місті та Криворізькому районі ситуація залишається контрольованою. У Кривому Розі та по периметру спокійно. Атаки ворога на далеких підступах знову відбито, з черговими втратами для окупаційних військ. У помсту ввечері ворог завдав удару з Градів по мирному селу Мар'янське. Потрапили й у периметр насосної станції, яка забезпечує перекачування води з Каховського водосховища до Водосховища Південне Кривого Рогу", - сказав Вілкул.

Зараз наслідки удару та те, які відновлювальні роботи необхідні, встановлюють фахівці. Наявних запасів води в Южному вистачить на кілька місяців.

Нагадаємо, що у Дніпропетровській області ніч проти четверга, 17 березня, у цілому пройшла мирно. Однак було декілька провокацій від російської армії зі сторони Херсонського напрямку, у напрямку села Мар'янське - вигоріло декілька гектарів камишу.