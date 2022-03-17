На Дніпропетровщині окупанти обстріляли із «Градів» околиці села Мар'янське

Наразі наслідки удару та те, які відновлювальні роботи необхідні, встановлюють фахівці.
У Дніпропетровській області 16 березня окупанти із "Градів" обстріляли околиці села Мар'янське Криворізького району. Ракета потрапила на територію насосної станції.
Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"У місті та Криворізькому районі ситуація залишається контрольованою. У Кривому Розі та по периметру спокійно. Атаки ворога на далеких підступах знову відбито, з черговими втратами для окупаційних військ. У помсту ввечері ворог завдав удару з Градів по мирному селу Мар'янське. Потрапили й у периметр насосної станції, яка забезпечує перекачування води з Каховського водосховища до Водосховища Південне Кривого Рогу", - сказав Вілкул.
Зараз наслідки удару та те, які відновлювальні роботи необхідні, встановлюють фахівці. Наявних запасів води в Южному вистачить на кілька місяців.
Нагадаємо, що у Дніпропетровській області ніч проти четверга, 17 березня, у цілому пройшла мирно. Однак було декілька провокацій від російської армії зі сторони Херсонського напрямку, у напрямку села Мар'янське - вигоріло декілька гектарів камишу.