В Україні 17 березня погоджено 9 гуманітарних коридорів: перелік

Робота по вивезенню мирного населення буде посилюватися.

Станом на 17 березня в Україні погоджено 9 гуманітарних коридорів.

Про це на брифінгу повідомила віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Перелік гуманітарних коридорів на 17 березня:

1. З міста Маріуполь Донецької області до міста Запоріжжя (Мангуш – Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя) – з обов'язковим розмінуванням по всьому маршруту. Автобуси для евакуації та збору людей на шляху з Маріуполя буде відправлено з міста Запоріжжя.

З урахуванням великої кількості людей (жінки, діти та люди похилого віку), які виїжджають на особистому транспорті з міста Маріуполь, просимо погодити можливість доставки палива для їх дозаправки автоцистерною з міста Запоріжжя.

2. З міста Бородянка Київської області до міста Житомира (Бородянка – Дружня – Загальці – Поташня – Пісківка – Мігалки – Біла Криниця – Хомівка – Березці – Радомишль – Поташня – Кочеров – Житомир). Автобуси для евакуації будуть відправлені із міста Житомир.

3. Із села Шевченкове Київської області до міста Бровари (Шевченкове – Рудня – Семиполки – Калетянське – Козелець – Остер – Крехаєв – Рожни – Пухівка – Погреби – Бровари). Автобуси для евакуації будуть відправлені за маршрутом із міста Бровари.

4. Гуманітарний вантаж (продукти та медикаменти) для міста Вовчанськ Харківської області (Вовчанськ – Симонівка – Рубіжне – Перемога – Шестаково – Харків). 6 автомобілів із продуктами та медикаментами будуть відправлені з міста Харків. Старший колони: Фольцваген Крафтер (АХ 9104 КЕ), 0979913734, Кашкаров Артем Васильович

5. Гуманітарний вантаж (продукти та медикаменти) для міста Гостомель Київської області. Автомобілі будуть відправлені з міста Білогородка за маршрутом: Білогородка – Гореничі – Стоянка – Ірпінь – Гостомель.

6. Гуманітарний вантаж (продукти та медикаменти) для міста Буча Київської області. Автомобілі будуть відправлені з міста Білогородка за маршрутом: Білогородка – Гореничі – Стоянка – Капітанівка – Забуччя – Михайлівка-Рубежівка – Ворзель – Буча.

7. Гуманітарний вантаж (продукти та медикаменти) для села Семиполки Київської області. Автомобілі будуть відправлені з міста Бровари за маршрутом: Бровари – Погреби – Пухівка – Рожни – Крехаєв – Остер – Козелець – Калетянське – Семиполки.

8. Гуманітарний вантаж (продукти та медикаменти) для села Марківці Київської області. Автомобілі будуть відправлені з міста Бровари за маршрутом: Бровари – Погреби – Пухівка – Рожни – Крехаєв – Остер – Козелець – Калетянське – Калита – Заворичі – Мокрець – Марківці.

9. Гуманітарний вантаж (продукти та медикаменти) для села Опанасів Київської області. Автомобілі будуть відправлені з міста Бровари за маршрутом: Бровари – Погреби – Пухівка – Рожни – Крехаєв – Остер – Козелець – Калетянське – Калита – Опанасов.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 22-й день. Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, Київ, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 16 березня від рук росіян загинули вже 103 дитини.

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