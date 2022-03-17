У Дніпропетровській області ППО збила два ворожі літаки

У Дніпропетровській області ППО збила два ворожі літаки

Захисники України знищили дві ворожі "пташки".

У Дніпропетровській оббласті сили протиповітряної оборони знищили два літаки окупантів.

Про це повідомляє Повітряне командування "Схід".

"Починаємо ранок з добрих новин. Вночі над Дніпропетровщиною засобами ППО Повітряних Сил знищено два ворожих літака", - йдеться в повідомленні.

Вчора, пізно ввечері у Київській області українські військові поцілили в два російські літаки. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

"В небі над Київщиною було знищено СУ-25 та підбито СУ-35 противника. Загалом за добу мінус більше 10 повітряних цілей РФ", - зазначив Залужний.

Нагадаємо, що з початку доби підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України знищено два літаки Су-30СМ в Одеській області, вертоліт Ка-52 поблизу Миколаєва та літак Су-34 на Чернігівщині.