В Днепропетровской области ПВО сбила два вражеских самолета

В Днепропетровской области ПВО сбила два вражеских самолета

Защитники Украины уничтожили две вражеские "птички".

В Днепропетровской области силы противовоздушной обороны уничтожили два самолета оккупантов.

Об этом сообщает Воздушное командование "Схід".

"Начинаем утро с хороших новостей. Ночью над Днепропетровщиной средствами ПВО Воздушных Сил уничтожены два вражеских самолета", — говорится в сообщении.

Вчера поздно вечером в Киевской области украинские военные попали в два российских самолета. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.

"В небе над Киевщиной было уничтожено СУ-25 и подбито СУ-35 противника. Всего за сутки минус более 10 воздушных целей РФ", — отметил Залужный.

Напомним, что с начала суток подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожены два самолета Су-30СМ в Одесской области, вертолет Ка-52 вблизи Николаева и самолет Су-34 на Черниговщине.