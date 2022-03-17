22-й день війни Росії проти України: яка ситуація у регіонах

22-й день війни Росії проти України: яка ситуація у регіонах

У більшості областей вночі лунали повітряні тривоги.

Сьогодні, 17 березня, вже 22-й день війни Росії проти України. Яка ситуація у регіонах станом на 8:00 ранку.

Київщина

Постійні тривоги через загрози авіа ударів. Бучанський район — Ірпінь, Буча, Гостомель, Макарів — бої. Артилерійські обстріли. В Броварському районі — ракетні удари по населеним пунктам Калинівської територіальної громади. Кількість постраждалих уточнюється.

Чернігівщина

Кілька повітряних тривог за ніч. Також ворог з вечора і всю ніч методично обстрілював Чернігів з артилерії. Інформація щодо кількості жертв та постраждалих уточнюється.

Сумщина

По Сумському району кілька годин працювала ворожа артилерія. Також була повітряна тривога. Дані про постраждалих наразі відсутні.

Житомирщина

Вночі попри декілька тривог авіаційно-ракетних ударів не було.

Кіровоградська область

Ситуація контрольована та відносно спокійна, дві повітряні тривоги.

Дніпропетровщина

Одна повітряна загроза вночі. Загалом спокійно.

Харківщина

Харків: всю ніч тривали хаотичні обстріли, є потрапляння в житлові будинки, школи, склади, кількість постраждалих ще встановлюється, працюють рятувальники. По області — тривають бої в Ізюмі та на Чугуєвському напрямку.

Окупант вночі обстріляв місто Мерефу, що в Харківському районі, зруйнував школу та будинок культури, пошкодило й будинки. Є постраждалі, рятувальники зараз працюють на місці.

Запорізька область

Вночі — дві повітряні тривоги.

Рівненщина

Ніч на Рівненщині пройшла спокійно. Тричі оголошувалася повітряна тривога.

Напередодні ввечері було завдано ракетного удару по військовому об‘єкту в місті Сарни на півночі області (90 км від Рівного). Постраждалих чи загиблих немає. Працює відповідна комісія.

Волинь

Ніч була відносно спокійною, повітряні тривоги.

Вінничина

Ніч минула відносно спокійно, повітряні тривоги.

Закарпаття

Вночі була тривога. Наразі ситуація спокійно.

Хмельницька область

Тривога вночі. Решта спокійно.

Тернопіль

Три тривоги за ніч. На ранок все спокійно.

Черкаси

Ситуація стабільна, одна повітряна тривога вночі.

Львівщина

Ніч минула спокійно.

Полтавщина

Ніч минула спокійно, тривала повітряна тривога у Пирятині.

Чернівці

Ситуація відносно спокійна, повітряна тривога вночі.

Івано-Франківськ

Вночі — одна повітряна тривога.

Луганщина

Сєвєродонецьк та Рубіжне у вогні. У Сєвєродонецьку є влучення в Укртелеком. У Рубіжному щонайменше 27 загорянь житлових будинків. Інформація щодо кількості жертв та постраждалих уточнюється.

Донеччина

Авдіївка: всю ніч хаотичний артобстріл, зранку — авіаудар, після — "Гради" до цього часу. Про наслідки

та постраждалих інформації наразі немає, ще обстріли.

Мар'їнка, Красногорівка — обстріли по місту. Розбита будівля Мар'їнської ВА.

Маріуполь: знову авіаудари. Люди самотужки вириваються з Маріуполя на власному транспорті. Ризик загибелі залишається високим, оскільки росіяни обстрілюють колони мирних мешканців.

Миколаївщина

Ніч була неспокійною, в центральній частині області — бої з окупантами.

Херсонщина

На Херсонщині тривають сильні вибухи та гради. Область повністю окупована російськими військами, через що, майже у кожній із 49 територіальних громад виникають перебої з електроенергією, водо- та газопостачанням.

На вечір, 16 березня, знеструмленими є 64 населених пункти. Через відсутність продуктів, ліків та терор росіян мирних мешканців ситуація в області критична.

Одеса

Ніч минула відносно спокійно. Ситуація контрольована.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 22-й день. Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, Київ, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 16 березня від рук росіян загинули вже 103 дитини.

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