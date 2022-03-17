За минулу добу з України виїхали 69 тисяч людей

За минулу добу з України виїхали 69 тисяч людей

Більшість з них - понад 47 тисяч перетнули кордон на українсько-польській ділянці.

За минулу добу, 16 березня, державний кордон України з ЄС та Молдовою перетнули майже 87 тисяч осіб та понад 14 тисяч транспортних засобів. Пасажиропотік відносно попередньої доби дещо зменшився.

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Про це сьогодні, 17 березня, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон.

"Минулої доби Україну покинули майже 69 тисяч осіб. Понад 47 тисяч з них перетнули кордон на українсько-польській ділянці. Майже на усіх напрямках відсутні черги пішоходів і транспортних засобів", - йдеться у повідомленні.

До України за минулу добу прибули понад 17 тисяч осіб. Понад 14 тисяч з них – українці, переважна більшість з яких чоловіки, що готові стати до оборони країни.

Загалом, з початку відкритої збройної агресії до України повернулися близько 287 тисяч українців.

Нагадаємо, кількість українських біженців на сьогодні за даними ООН досягла 2,7 млн і в, основному, це жінки. Міністерство соціальної політики спільно з Урядовою уповноваженою з питань гендерної політики розробило спеціальну пам’ятку з правилами безпеки для дівчат та жінок з дітьми при перетині кордону.