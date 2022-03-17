На Дніпропетровщині поширюють фейк про аварію на Аульському водоводі

На Дніпропетровщині поширюють фейк про аварію на Аульському водоводі

Увага! В Мережі поширюють фейк.

У Мережі поширюють фейк про аварію на Аульському водоводі, який забезпечує водою Дніпропетровщину. Зловмисники закликали мешканців робити великі запаси води.

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Керівництво водоводу спростувало інформацію щодо аварії.

Громадян попрохали не довіряти різним чуткам щодо проблем з водопостачанням, які поширюють у соціальних мережах та у групах Viber, а користуватися офіційною інформацією.

Нагадаємо, що наразі працює офіційний канал міста Дніпро, де спростовують поширені фейки.

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