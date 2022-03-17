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На Дніпропетровщині поширюють фейк про аварію на Аульському водоводі

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На Дніпропетровщині поширюють фейк про аварію на Аульському водоводі

Pexels

Увага! В Мережі поширюють фейк.

У Мережі поширюють фейк про аварію на Аульському водоводі, який забезпечує водою Дніпропетровщину. Зловмисники закликали мешканців робити великі запаси води.  

Керівництво водоводу спростувало інформацію щодо аварії.

Громадян попрохали не довіряти різним чуткам щодо проблем з водопостачанням, які поширюють у соціальних мережах та у групах Viber, а користуватися офіційною інформацією.

Нагадаємо, що наразі працює офіційний канал міста Дніпро, де спростовують поширені фейки.

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