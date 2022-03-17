На Днепропетровщине распространяют фейк об аварии на Аульском водоводе

На Днепропетровщине распространяют фейк об аварии на Аульском водоводе

Внимание! В Сети распространяют фейк.

В Сети распространяют фейк об аварии на Аульском водоводе, который снабжает водой Днепропетровщину. Злоумышленники призвали жителей делать большие запасы воды.

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Руководство водовода опровергло информацию об аварии.

Граждан попросили не доверять разным слухам о проблемах с водоснабжением, которые распространяются в социальных сетях и группах Viber, а пользоваться официальной информацией.

Напомним, что сейчас работает официальный канал города Днепр, где опровергают распространенные фейки.

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