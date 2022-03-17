На Днепропетровщине распространяют фейк об аварии на Аульском водоводе

Внимание! В Сети распространяют фейк.
В Сети распространяют фейк об аварии на Аульском водоводе, который снабжает водой Днепропетровщину. Злоумышленники призвали жителей делать большие запасы воды.
Руководство водовода опровергло информацию об аварии.
Граждан попросили не доверять разным слухам о проблемах с водоснабжением, которые распространяются в социальных сетях и группах Viber, а пользоваться официальной информацией.
Напомним, что сейчас работает официальный канал города Днепр, где опровергают распространенные фейки.
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