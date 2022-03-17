Мариуполь на 90% разбомбили оккупанты — заместитель мэра

Ситуация в городе – катастрофическая.

Мариуполь сейчас разрушен на 80-90%, число погибших превысило 2,3 тысячи, но многие еще находятся под завалами, поэтому количество погибших может быть значительно выше.

Об этом сообщил заммэра Мариуполя Сергей Орлов в интервью изданию Forbes.

"Я считаю, что 80-90% (Мариуполя – ред.) разбомблено. Ни одного здания нет без повреждений. Или разрушены или повреждены", — сказал он.

По словам Орлова, в момент блокады в Мариуполе оставалось от 350 000 до 400 000 жителей.

По состоянию на 13 марта погибли 2358 человек. В то же время, Орлов объяснил, что это только те погибшие, чьи тела были на улице. Есть еще люди под завалами.

“Хороним их мы, в основном, в братских могилах. Потому что в индивидуальных не выходит хоронить”, — добавил он.

Ранее вице-премьер-министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что из Мариуполя в Запорожье прибыли почти 6,5 тысяч мирного населения, из них более 2 тысяч — дети.

Накануне оккупанты сбросили сверхмощную бомбу на Драматический театр в Мариуполе.

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