Маріуполь на 90% розбомбили окупанти - заступник мера

Ситуація у місті - катастрофічна.

Маріуполь наразі зруйнований на 80-90%, кількість загиблих перевищила 2,3 тисячі, але багато людей ще перебувають під завалами, тому кількість загиблих може бути значно вища.

Про це повідомив заступник мера Маріуполя Сергій Орлов в інтерв’ю виданню Forbes.

"Я вважаю, що 80-90% (Маріуполя – ред.) розбомблено. Жодної будівлі немає без пошкоджень. Або зруйновані, або пошкоджені", - сказав він.

Зі слів Орлова, на момент блокади в Маріуполі лишалося від 350 000 до 400 000 мешканців.

Станом на 13 березня загинули 2 358 людей. Водночас Орлов пояснив, що це тільки ті загиблі, чиї тіла були на вулиці. Водночас є ще люди під завалами.

“Ховаємо їх ми, в основному, у братських могилах. Тому що в індивідуальних не виходить ховати”, - додав він.

Раніше віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що з Маріуполя до Запоріжжя прибули майже 6,5 тисячі мирного населення, з них понад 2 тисячі - діти.

Напередодні окупанти скинули надпотужну бомбу на Драматичний театр у Маріуполі.

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