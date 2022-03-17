Як подолати паніку під час війни: дієві вправи для дітей та дорослих

Як подолати паніку під час війни: дієві вправи для дітей та дорослих

Вправи підійдуть для дітей та дорослих.

Подолати паніку під час війни допоможуть прості та дієві вправи. Вони підійдуть для дітей та дорослих.

Про це повідомляє Telegram-канал "Психологічна підтримка".

Психологи рекомендують зберегти вправи в нотатки або виписати, адже в стані стресу ви можете їх не згадати. І за можливості - перечитувати й повторювати.

Гримаси

Уявіть, що ви хочете когось налякати, а ще постарайтеся видати дивний звук. Ця вправа значно серйозніша, ніж здається. Вона не тільки для того, щоби ви розсміялися. Коли рухаємо очима та залучаємо міміку, ми впливаємо на черепно-мозкові нерви, які допомагають повернути спокій. Охолоджуємо напруженість нашої парасимпатичної системи. Вправа дуже сподобається дітям.

Кондиціонер перевантаженої нервової системи

Подуйте на великий палець руки. А тепер уявіть, що ви дмухаєте на свічку: короткий вдих, а потім видих. У стані стресу нам часто перехоплює дихання. Видихи треба робити частіше, ніж вдихи.

Якщо біля вас діти, які хвилюються, а у вас є мильні бульбашки, це прекрасно працює. Дмухати на свічки, кульки, мильні кульки - усе допомагає.

Очі в різні боки

Рухайте очима в різні боки: подивіться вверх, вниз, прямо, а потім повільно праворуч до упору й затримайте погляд. Потім знову: вперед, ліворуч і затримайтесь в крайній точці. Тоді - знову прямо. Ця вправа залучає "блукаючий нерв", аби ми розслабилися. Дітям можна чимось шелестіти, щоби вони на це дивилися й переводили погляд.

Язик-прибиральник

Корінець язика пов’язаний із частиною нервової системи, яка також відповідає за заспокоєння. Висуньте язик у напрямку грудної клітини, а потім зробіть язикову гімнастику. Уявіть, що ваш язик прибирає стелю, потім - стіни й підлогу. Імітуйте полоскання горла.

Я - океан

Уявіть, що ви миттєво виростаєте розміром в океан. Величезними як сонячний промінь чи найвища гора, стаєте дуже високими та широкими по горизонталі та вертикалі. Відчуйте, що за вами - сила вашого роду, країни, військових, досвіду. Відчуйте, який стан приходить. Буде класно поставити на заставку телефону фото океану.

"У нас є вибір. Можемо відчувати себе маленькими склянками води, чого від нас очікують вороги, а можемо - величезними океанами. Які можуть вмістити в себе всю тяжкість часу, з якою ми зіштовхнулися", - підкреслили психологи.

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