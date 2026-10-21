У США запускають незвичайні авіарейси для дорослих

У США запускають авіарейси без дітей / © pexels.com

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Американська авіакомпанія JetBlue вирішила запропонувати незвичайний формат відпочинку для тих, хто не хоче подорожувати поруч із дітьми. Разом із круїзним оператором Virgin Voyages вона підготувала спеціальний пакет «Не турбувати» (Do Not Disturb), який передбачає не лише відпочинок на лайнері без дітей, а й переліт виключно в компанії дорослих.

Про це повідомляє LADbible.

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Першими скористатися новою пропозицією зможуть пасажири, які вирушатимуть із Нью-Йорка до Флориди. Для них організують рейс з аеропорту імені Джона Кеннеді до Форт-Лодердейла, на який не допускатимуть дітей. Далі мандрівників чекатиме круїз із Маямі на судні Brilliant Lady.

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Протягом чотирьох днів туристи відвідають Кі-Вест і приватний пляжний клуб Virgin Voyages на Багамських островах. Організатори також обіцяють гостям кілька приємних сюрпризів, серед яких вітальний подарунок, святковий тост і закрита вечірка на лайнері.

За такий відпочинок двом дорослим доведеться заплатити 2750 доларів. Сума покриває переліт в обидва боки, проживання на круїзному судні, трансфери, чайові, а також 100 доларів на каюту для витрат у барі.

Утім, скористатися пропозицією зможе обмежена кількість охочих, адже для бронювання виділили лише 60 кают. Першу подорож запланували на 4–8 березня 2027 року, а продаж пакетів розпочинається 21 жовтня.

Як пояснив президент Paisly Джеймі Перрі, компанія розглядає можливість розширення програми. Якщо новий формат зацікавить туристів, у майбутньому до нього можуть додати готелі та вильоти з інших американських міст.

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Водночас результати опитування PhotoAiD, проведеного 2023 року серед тисячі дорослих американців, свідчать про значний інтерес до таких перельотів. Зокрема, 82% опитаних хотіли б мати можливість літати без дітей, а 64% погодилися б платити за це на 10–30% більше. Ще 69% респондентів підтримали ідею облаштування окремих зон для дорослих у звичайних літаках.

Нагадаємо, раніше літак авіакомпанії United Airlines здійснив екстрене повернення до аеропорту Г’юстона невдовзі після зльоту. Причиною стало серйозне пошкодження лобового скла в кабіні пілотів. За словами екіпажу, воно вкрилося тріщинами, а уламки почали осипатися всередину кабіни.

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