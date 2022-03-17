"Китай ніколи не нападе на Україну" - посол

Китайське Посольство переїхало з Києва до Львова і залишається тут працювати.

Китай ніколи не буде нападати на Україну.

Про це сьогодні повідомив під час зустрічі з начальником військової адміністрації Максимом Козицьким Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні Фань Сяньжун.

"Китай ніколи не буде нападати на Україну, ми будемо допомагати, зокрема в економічному напрямі. Наша країна за один рік імпортує товари зі всього світу вартістю понад три трильйони доларів. Ми готові допомагати вам розвиватись. У цій ситуації, яка є нині у вас, будемо поступати відповідально. Ми побачили, наскільки є великою єдність українського народу, а це означає і його силу", - заявив посол.

За його словами, Китай і Україна – це стратегічні партнери. Китай завжди буде поважати той шлях, який вибирають українці.

Нагадаємо, посол у США заявив, що Китай нічого не знав про плани Путіна напасти на Україну.

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