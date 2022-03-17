"Китай никогда не нападет на Украину" – посол

Китайское посольство переехало из Киева во Львов и остается здесь работать.

Китай никогда не будет нападать на Украину.

Об этом сообщил во время встречи с начальником военной администрации Максимом Козыцким чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Украине Фань Сяньжун.

"Китай никогда не будет нападать на Украину, мы будем помогать, в частности в экономическом направлении. Наша страна за один год импортирует товары со всего мира стоимостью более трех триллионов долларов. Мы готовы помогать вам развиваться. В этой ситуации, которая сейчас у вас, будем поступать ответственно. Мы увидели, насколько велико единство украинского народа, а это означает и его силу", — заявил посол.

По его словам, Китай и Украина – это стратегические партнеры. Китай всегда будет уважать путь, который выбирают украинцы.

Напомним, посол в США заявил, что Китай ничего не знал о планах Путина напасть на Украину.

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