В Китае ничего не знали о планах Путина напасть на Украину — посол в США

В Китае ничего не знали о планах Путина напасть на Украину — посол в США

Китайский дипломат утверждает, что его страна поддерживает территориальную целостность украинского государства.

Посол Китайской Народной Республики в США Цинь Ган утверждает, что правительству его страны не было известно о подготовке Кремля к войне против Украины.

Об этом китайский дипломат сообщил в своей публикации в издании The Washington Post.

По его словам, развязанная Россией война "не в пользу" КНР, поскольку Китай является крупнейшим торговым партнером как для РФ, так и для Украины. Кроме этого, это государство является крупнейшим импортером сырой нефти и природного газа в мире.

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Цинь Ган отрицает, что Китай знал о подготовке Путина к войне, соглашался с российской агрессией или молча поддерживал ее. Он подчеркнул, что в Украине на момент вторжения находились более 6 тысяч китайских граждан.

Посол Китая в США уверяет, что в отношении Украины позиция его страны является "объективной и беспристрастной" и она заключается в том, что необходимо полностью соблюдать принципы Устава ООН, а также уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, в том числе Украины.

"Если бы Китай знал о неизбежном кризисе, мы бы сделали все возможное, чтобы предотвратить его", — заявил он.

В контексте российской агрессии в Украине Цинь Ган упомянул о ситуации вокруг Тайваня. “Украина – суверенное государство, а Тайвань – неотделимая часть территории Китая. Вопрос Тайваня – это внутреннее дело Китая”, — подчеркнул он.

Напомним, незадолго до вторжения России в Украину Владимир Путин встретился с президентом КНР Си Цзиньпином в Пекине. Вскоре после этого две страны объявили о партнерстве без ограничений.

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