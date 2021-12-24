США против Китая: как Байден хочет использовать Путина и где здесь Украина?

Вашингтон не прочь начать трехсторонние переговоры с Россией и Китаем по контролю над вооружениями.

США будут бойкотировать зимние Олимпийские игры в Пекине. Американские спортсмены поедут на соревнования. Речь идет о дипломатическом бойкоте. То есть, официальные лица и дипломаты США не будут представлены во время соревнований, а также на церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр. Америку поддержали Австралия, Великобритания, Канада, Япония и Литва.

Официальная причина такого шага – нарушение прав человека в Китае. Ну, а неофициальную мы все прекрасно понимаем – формирование антикитайской коалиции. США нужны союзники в "войне" против Китая. Американская стратегия нацбезопасности называет Китай единственным конкурентом Соединенных Штатов в мире, а госсекретарь Энтони Блинкен – крупнейшим геополитическим испытанием XXI века.

Пекин назвал действия Вашингтона и союзников "политическим позерством", пригрозив, что США за это "заплатят". Но у Поднебесной, потратившей миллиарды долларов на подготовку к Олимпиаде, не такое уж большое поле для маневра.

ТСН.ua разбирался, как США формируют мировую антикитайскую коалицию и какую цену Байден может заплатить за "дружбу" с Путиным против Си Цзиньпиня.

Ирония судьбы

Однажды Соединенные Штаты уже бойкотировали Олимпийские игры. Это были летние соревнования в 1980 году в Москве, куда не поехали даже спортсмены в знак протеста против военной интервенции СССР в Афганистан. Тогда к бойкоту присоединились более 40 стран. По иронии судьбы, среди них был и Китай.

Спустя четыре десятилетия США бойкотируют зимнюю Олимпиаду в Пекине. Но ситуация и близко не такая, как во времена Холодной войны. Да и спортсмены стран, заявивших о бойкоте, все же едут на соревнования. Впрочем, на одно сходство указать все же можно — это разделение на "свой-чужой": тех, кто поддерживает США; и тех, кто встал на сторону Китая. И пока счет не в пользу Байдена.

Москва сразу же стала на сторону Пекина, а российские дипломаты заявили, что Китай поддерживает требования России к США и НАТО по гарантиям нерасширения НАТО на Восток. Но настоящее разделение произошло именно по Европе. Италия и Франция (входящие в ЕС и G7) заявили, что не будут поддерживать бойкот Олимпиады, потому что у них хорошие отношения с Китаем.

Почему же лозунг Байдена о победе добра над злом, то есть "битвы демократий и автократий" (ведь в Холодной войне победили именно демократии) дает трещину? Все как в фильме "Деньги решают все". Китаю плевать на реформы и верховенство права в странах, которым он занимает деньги, в отличие от Международного валютного фонда и Евросоюза.

Альянс с ЕС

По данным Еврокомиссии, экономики США и ЕС составляют более 40% мирового ВВП, а также более 40% мировой торговли товарами и услугами. Вот почему администрации Байдена столь важно бороться с Китаем единым с ЕС фронтом. К тому же Китай для ЕС – второй после США торговый партнер. Но разрыв, к сожалению, сокращается, и в Вашингтоне это хорошо понимают, как и то, что Китай является крупнейшим источником импорта в ЕС. Поэтому США несколько изменили свой подход.

В отличие от Пекина, до недавнего времени Вашингтон выстраивал экономическую политику по отношению к Поднебесной со вчера на завтра. В то время как Китай, мысля тысячелетиями, уже 10 лет реализует масштабную инициативу "Один пояс, один путь" по продвижению китайских инфраструктурных и промышленных ноу-хау.

Чтобы выйти на европейский рынок, Китай даже создал специальный формат сотрудничества со странами Центральной и Восточной Европы – "17+1". Но Литва, единственная из стран ЕС поддержавшая бойкот Олимпиады, еще весной вышла из инициативы, превратив ее в "16+1", а затем в Вильнюсе еще и появилось представительство Тайваня, который Китай считает своим.

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В Вашингтоне это воспринимают однозначно - как попытку Пекина расколоть трансатлантическое единство, создав альтернативу западной демократии. Тем более что конечная дата реализация проекта "Один пояс, один путь" – 2049 год – историческая годовщина провозглашения КНР. Во время Холодной войны, когда СССР пытался противопоставить коммунизм демократии, Соединенные Штаты победили. Но Китай, в отличие от Советского союза, продвигает несколько модернизированную версию коммунизма, напичканную деньгами, что находит благодарных потребителей в ЕС.

Соцопросы доказывают, что большинство американцев считают Китай самой большой угрозой американским интересам (вдвое меньше считают такой угрозой Россию, и украинцам это стоит учитывать). В то же время все больше европейцев называют противостояние между США и Китаем новой Холодной войной, но они не хотят иметь с ней ничего общего. Особенно остро ощущается это в странах, где политика правительств все больше отклоняется в сторону правого популизма и антагонизма с решениями Брюсселя.

Где-то Поднебесная использует политику мягкой силы. Например, парламент Венгрии этим летом одобрил предоставление земли в столице (находившейся в госсобственности, там должны были построить бюджетный студенческий городок) под строительство венгерского филиала китайского Университета Фудань из Шанхая. В знак протеста мэр Будапешта переименовал улицы вблизи на улицы Свободного Гонконга, Далай-Ламы и Уйгурских Мучеников, чтобы в очередной раз привлечь внимание к проблемам с правами человека в Китае.

Вместе с тем венгерское правительство взяло у Китая кредит на $1,9 млрд для строительства железной дороги Будапешт-Белград. Но сможет ли Венгрия вернуть долг? Ведь есть печальный пример Черногории, которой Китай дал $1 млрд на строительство почти "золотой" дороги от черногорского порта Бар на адриатическом побережье до границы с Сербией. Теперь у Черногории нет ни дороги, ни денег, чтобы вернуть долг Китаю, который превышает треть годового бюджета страны.

Печальный опыт Черногории должен стать для Украины наглядным пособием того, как делать не надо. Особенно на фоне искового заявления китайских инвесторов на $4,59 млрд по поводу приобретения акций "Мотор Сич" (украинского производителя авиадвигателей) и подписанного в этом году межправительственного соглашения между Киевом и Пекином по инфраструктурным проектам и привлечению льготных китайских кредитов. Напомним, что произошло это сразу после неоднозначных заявлений главы президентской фракции Давида Арахамии о сходстве принципов "Слуги народа" с Компартией Китая, и, собственно, первого телефонного разговора Владимира Зеленского и Си Цзиньпиня.

Или взять хотя бы Грецию и Италию. Пока МВФ с Брюсселем думали, что делать с огромным долгом Афин, пугая ее дефолтом, китайцы в 2016 году выкупили крупнейший греческий порт Пирей за более чем $368 млн. Италия, на фоне огромной долговой пропасти, в 2019 году первая из стран G7 присоединилась к инициативе "Один пояс, один путь".

В то же время, с Италией не все так однозначно. Хоть и появлялась информация, что итальянский порт в Триесте может быть соединен с Китаем по железной дороге, пока это только разговоры. Фактом остается то, что Италия, в отличие от Франции, существенно ограничила доступ Huawei (которую, по данным США, правительство КНР может использовать для шпионажа и контроля сетей целых стран) к своим телекоммуникационным сетям. А недавно американские СМИ сообщили, что китайские шпионы использовали Huawei для кибератаки на австралийскую телекоммуникационную сеть в 2012 году.

Экономический фронт

Политику администрации Трампа по отношению к Китаю можно описать двумя словами – торговая война. С 2018 года его администрация ввела ввозные пошлины на $360 млрд товаров из Китая. На это Пекин отвечал зеркально до января 2020 года, пока США и КНР не подписали первую часть "мирового" соглашения: Вашингтон пообещал не вводить дополнительные пошлины на китайские телефоны, игрушки, ноутбуки и прочее, а Пекин — купить американскую с/х продукции и других товаров на $200 млрд.

Но прошлым летом Трамп вообще отказался от каких-либо переговоров, обвинив Китай в распространении COVID-19 и требуя репараций. В ответ государственные китайские СМИ распространяли иронические анимационные мультфильмы, где высмеивали Вашингтон. Ну а Пекин не выполнил своих обязательств по первой части соглашения.

В отличие от своего предшественника, фишкой собственной политики в отношении Поднебесной Джо Байден сделал нарушение прав человека в Китае, безопасностные вызовы из-за его растущей военной мощи и одновременного сотрудничества в борьбе с изменениями климата. Но первые переговоры на Аляске в марте 2021 года, где стороны обменялись "любезностями", наглядно продемонстрировали, что легко не будет.

Продолжая торговую войну Трампа против Китая, администрация Байдена решила сначала восстановить трансатлантическое единство. Но парадокс в том, что Вашингтон не захотел сперва положить конец "тарифной войне" с ЕС, которую развязал Трамп, а принялся возобновлять дружбу с немцами.

Прямо накануне первого крупного саммита с Владимиром Путиным в Женеве Джо Байден дал России и Германии достроить "Северный поток-2", что в том числе привело к мощному энергетическому кризису в Европе. Евросоюз взамен "заморозил" инвестиционное соглашение с Китаем, которое Брюссель и Пекин предварительно согласовали после семи лет переговоров всего за несколько недель до прихода Джо Байдена в Белый дом.

Под этим соглашением, по информации не одного европейского СМИ, стоит именно немецкая "подпись". А, если точнее, – уже бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. За ней стояла немецкая индустрия, в особенности автомобильный сектор. На фоне угроз Трампа обложить немецкие автомобили 35% пошлиной, немецкий автопром искал альтернативные рынки сбыта, особенно на фоне будущего повышенного спроса на электрокары. И нашел их в Китае.

Почему Китай – угроза?

Парадокс ситуации, в которой оказался Джо Байден, в том, что изначально он окрестил Китай величайшей угрозой Соединенных Штатов. Поэтому сделать шаг назад он уже не может, потому что все больше и больше американцев отрицательно относятся к Поднебесной. С другой стороны, на администрацию Байдена, у которого с рейтингами и так не очень, оказывает давление бизнес, требуя пересмотреть тарифную политику по китайским товарам, что может уменьшить раскрутку темпов инфляции, достигшей рекордных за последние 30 лет отметок.

Пока администрация Байдена почти год анализирует торговую политику США с Китаем, не говоря о конечной дате объявления результатов, возникает еще один вызов – безопастносный. Так, одной рукой на саммите G20 в Риме Вашингтон объявил о конце тарифных войн с Брюсселем. Речь идет о снятии американских пошлин на импорт стали и алюминия из ЕС, и объединение усилий Вашингтона и Брюсселя по недопуску на рынок "грязной" стали из Китая, производство которой связано с большими углеродными выбросами.

Брюссель со своей стороны тоже не сидит сложа руки. Лидеры стран-членов понимают: если не начать действовать, Китай просто "скупит" одну за другой европейские страны и начнет диктовать свои условия. Именно поэтому ЕС положил начало стратегии Global Gateway ("Глобальные ворота") на 300 млрд евро, которая должна стать европейским конкурентом инициативы "Один пояс, один путь".

А другой рукой администрация Байдена создает новый безопасностный альянс AUKUS с Великобританией и Австралией ценой ухудшения отношений с Францией, которая потеряла многомиллиардный контракт с Австралией на поставку 12 французских подлодок. Зато Канберра купит атомные субмарины в США. Теперь склонить Париж на свою сторону в борьбе с Китаем Соединенным Штатам будет очень сложно.

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Да и официальный Брюссель на создание AUKUS отреагировал крайне негативно: глава Европейского Совета Шарль Мишель сказал, что США не доверяют Европе, а глава европейской дипломатии – что конфронтация с Китаем не входит в планы ЕС. Выходит, Америка больше не заинтересована привлечь Европу для противодействия Китаю? Кто же тогда союзники Вашингтона в борьбе с Пекином?

Хаотичный выход США из Афганистана лишь подорвал доверие европейских союзников к реальному стремлению администрации Байдена восстановить трансатлантическое единство. Очевидно, администрация Байдена делает ставку на Германию (как локомотив ЕС), Великобританию, Канаду, Японию, Австралию и Южную Корею. Неплохо было бы привлечь также Индию, куда впервые за времена пандемии лично летал Владимир Путин говорить об оборонных проектах. Также не следует списывать со счетов Ближний Восток, где активно продвигает свою экономическую экспансию Китай.

Чем же опасен Китай в плане безопасности?

Во-первых, своеобразной точкой невозврата стали пандемия COVID-19 и одновременно изменение подхода Китая к внешней политике: весной 2020 года из "панды", пытавшейся очаровать мир, он превратился в "воина-волка". Как бы смешно это ни звучало, название "воина-волка" происходит от одноименных китайских боевиков. К примеру, в первой части китайские спецназовцы борются с наркобаронами, которых защищают американцы. А вторая часть боевика 2017 года стала самым кассовым фильмом в Китае. Добавьте к этому заявление Си Цзиньпина, что эту эпоху нужно превратить в китайский век, и получите не такую уж мирную страну с самым большим по количеству населением и второй экономикой мира.

Во-вторых, самой горячей точкой региона, где может разразиться противостояние между США и Китаем, в том числе военное, является Тайвань. Поднебесная считает остров своей мятежной провинцией и не скрывает, что может вернуть его военным путем, если тот провозгласит независимость.

С одной стороны, Вашингтон привержен "политике одного Китая", но развивает экономические связи с Тайванем, поставляя туда оружие. Все это подогревается военным усилением в Южно-Китайском море, где Китай развертывает ракетные комплексы.

С другой стороны, когда при Трампе США в одностороннем порядке вышли из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (подписанного еще Рейганом и Горбачевым в 1987 году), Вашингтон не скрывал, что хотел бы начать разговор о заключении нового такого документа не только с Россией, но и с Китаем. Эту же стратегию продолжила и администрация Байдена, но не так воинственно.

США очень беспокоит растущая военная мощь Китая. По оценкам Пентагона, к 2030 году Пекин может увеличить свой ядерный арсенал в три раза – до 1000 боеголовок, и испытывает гиперзвуковое оружие, которое может нести ядерные заряды и уклоняться от американских систем ПРО. В сочетании с заявлениями Пентагона четырехлетней давности о том, что Россия и Китай разрабатывают космическое оружие, способное поражать американские спутники, с тем, как уже в декабре этого года Россия демонстративно уничтожила на орбите свой спутник связи, это еще один вызов для США.

В-третьих, Белый дом не прочь начать с Китаем разговор о стратегической безопасности и контроле над вооружениями. Но Пекин это отбрасывает. Возможно, администрация Байдена решила зайти с другой стороны – через Россию.

На ежегодной итоговой пресс-конференции Путин предупредил Запад, что им не сдержать Китай, который непременно станет первой экономикой мира. Но это, скорее, заявление на публику. Факты же говорят сами за себя: после виртуального саммита Байдена и Си в ноябре, состоялся такой же саммит с Путиным в начале декабря, после чего Путин провел такие же переговоры с китайским лидером. В январе запланирован еще один саммит между Байденом и Путиным. Все это очертания трехсторонней челночной дипломатии, о целях которой, наверняка, станет понятно спустя некоторое время.

Не секрет, что Россия давно "помогает" Китаю с военными технологиями. Появление гиперзвукового оружия в России странным образом совпало с аналогичным испытанием в Китае. Если предположения о ситуативном союзе Байдена и Путина по Китаю правдивы, вряд ли это сильно поможет Америке сдержать Китай или посадить его за стол переговоров. Скорее всего, Соединенные Штаты, как и во время предыдущих президентских демократических администраций, когда хотели играть с Россией против Китая, наступят на те же грабли. А Кремль за свою псевдолояльность попросит слишком много.

По сути, мы уже это видим. Обнародовав свои "хотелки" по поводу нерасширения НАТО на Восток за счет бывших советских стран и неразмещения новейших систем вооружений в странах-членах Альянса, находящихся в непосредственной близости к российским границам, Путин намекает Байдену: отдай под мое влияние большую часть Европы. Но вряд ли кадровый КГБ-шник выполнит свою часть соглашения.