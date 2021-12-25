Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 25 декабря

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 25 декабря

За последние сутки количество больных возросло более чем на 5 тысяч.

В Украине по состоянию на утро 25 декабря зафиксировано 5 276 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 268 человек, 15 639 пациентов выздоровели.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 1 689 человек, а 117 222 человека вакцинировано против COVID-19.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 642 314 человек;

поправилось – 3 423 933 человека;

летальных исходов – 94 700;

проведено ПЦР-тестов – 16 656 395.

С начала вакцинальной кампании привито 14 563 975 человек, из них получили первую дозу – 14 563 973 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 352 303 человека, получили дополнительную дозу – 1 811 человек, ревакцинальную дозу – 36. Всего проведено 27 918 454 прививки.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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