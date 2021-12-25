В немедленной помощи нуждается Тимофей

Ребёнок борется с тяжелым заболеванием крови.

За последние несколько лет жизнь Тимофея уже во второй раз ставит под угрозу рак крови. Но мальчик уже мужественно однажды его одолел, тогда ему было всего три года, так что все шансы есть и сейчас, нужно только правильное, но, к сожалению, очень дорогое лечение.

«20 марта 2017 года в наш дом пришла страшная беда – нашему единственному сыночку Тимошке поставили диагноз острый лейкоз. Мир разрушился для всех нас, но мы боролись, за долгие 9 месяцев ребенок прошел через ад. Анализы, пункции, капельницы, химиотерапия, которая уничтожала иммунитет в борьбе за жизнь ребенка. Но мы смогли, мы прошли этот путь вместе с нашим врачом», – рассказывает мама мальчика.

Ребенку констатировали, что болезнь отступила и дальше его ждали только плановые проверки, и долгое время все было хорошо. Тимофейка пошел в первый класс, началась жизнь обычного школьника.

«Каждый день он с радостью бежал в школу, с желанием познавать мир, приобретать новые знания. Больше всего ему было интересно узнать о строении мира. Он уж точно уверен, что станет ученым палеонтологом. Динозавр еще одно увлечение Тимофея, он знает о них все. Но, 23 октября, наш персональный ад вернулся. Анализы показали, что у Тимофея рецидив. К сожалению, самые страшные опасения подтвердились. Снова палата, капельницы, уколы. Наш ребенок угасает не каждый день, а каждый час. Мое сердце разрывается, но я ничего не могу сделать. Ничего. Это так страшно. Я хочу, чтобы он жил, чтобы был здоров. Он не заслужил этой боли, этих страданий», – в отчаянии говорит мама малыша.

Ребенку назначили лечение, первый блок химии прошел успешно, а вот во время второго произошел парез кишечника, добавились другие побочные проявления, ребенок попал в реанимацию. Тимофея "таял" на глазах.

«Анализы все критично упали, что привело к отеку головного мозга, но наш мальчик сильный, он справился с этим», – рассказывает мама ребенка.

Как только малыш стал сильнее родители решили продолжить лечение в Турции и неделю назад увезли ребенка в местные специалисты. Врачи берутся за лечение, но выставляют счет более чем в 140 тысяч долларов.

«Чтобы спасти моего сынишку нужны большие деньги. Прошу всех, каждого, кто может помочь любой суммой, спасти нашего сынишку, дайте ему шанс на жизнь и будущее. Без него жизнь не имеет смысла. Прошу вас. Мы спасем его», — просит мама Тимофея.

Реквизиты для помощи:

Яцюк Анатолий Анатольевич

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