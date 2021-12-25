Негайної допомоги потребує Тимофійко

Дитина бореться із важким захворюванням крові.

За останні кілька років життя Тимофійка вже вдруге ставить під загрозу рак крові. Але хлопчик вже мужньо одного разу його здолав, тоді йому було лише три роки, тож всі шанси є і зараз, потрібно лише правильне, але, на жаль, дуже дороге лікування.

«20 березня 2017 року в наш будинок прийшла страшна біда - нашому єдиному синочку Тимошці поставили діагноз гострий лейкоз. Світ зруйнувався для всіх нас, але ми боролися, за довгі 9 місяців дитина пройшла через пекло. Аналізи, пункції, крапельниці, хіміотерапія, яка знищувала імунітет у боротьбі за життя дитини. Але ми змогли, ми пройшли цей шлях разом з нашим лікарем», - розповідає мама хлопчика.

Дитині констатували, що хвороба відступила і далі його чекали лише планові перевірки і довгий час все було добре. Тимофійка пішов у перший клас, почалося життя звичайного школяра.

«Щодня він з радістю біг до школи, з бажанням пізнавати світ, здобувати нові знання. Найбільше йому було цікаво дізнатися про будову світу. Він уже точно впевнений, що стане вченим палеонтологом. Динозаври ще одне захоплення Тимофія, він знає про них усі. Але, 23 жовтня, наше персональне пекло повернулося. Аналізи показали, що у Тимофія рецидив. На жаль, найстрашніші побоювання підтвердилися. Знову палата, крапельниці, уколи. Наша дитина згасає не щодня, а щогодини. Моє серце розривається, але я нічого не можу вдіяти. Нічого. Це таке страшно. Я хочу, щоб він жив, щоб був здоровий. Він не заслужив цього болю, цих страждань», - у відчаї каже мама малюка.

Дитині призначили лікування, перший блок хімії пройшов успішно, а от під час другого стався парез кишківника, додалися інші побічні прояви, дитина потрапила до реанімації. Тимофійко марнів на очах.

«Аналізи всі критично впали, що призвело до набряку головного мозку, але наш хлопчик сильний, він впорався з цим», - розповідає мама дитини.

Щойно малюк став сильнішим батьки вирішили продовжити лікування у Туреччині і тиждень тому повезли дитину до місцевих спеціалістів. Лікарі беруться за лікування, але виставляють рахунок у понад 140 тисяч доларів.

«Щоб врятувати мого синочка потрібні великі гроші. Прошу всіх, кожного, хто може допомогти будь-якою сумою, врятувати нашого синочка, дайте йому шанс на життя та майбутнє. Без нього життя не має жодного сенсу. Прошу вас. Ми врятуємо його», - просить мама Тимофійка.

Реквізити для допомоги:

Яцюк Анатолій Анатолійович

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