Під Одесою у покинутій будівлі у пакеті знайшли немовля

Зараз на місці працюють правоохоронці.
У Одеській області неподалік станції "Одеса-Сортувальна" знайшли тіло немовляти.
Про це повідомляють у телеграм-каналі "Новости Одесса".
Зазначається, що немовля було замотане в целофановий пакет, який кинули в занедбаній будівлі в районі станції "Одеса-Сортувальна".
Цю інформацію ТСН.ua підтвердили у пресслужбі Нацполіції Одеської області.
"Зараз на місці працюють правоохоронці, зокрема, судмедексперти. Деталі згодом", - повідомили у пресслужбі поліції регіону.
Нагадаємо, що англійському місті Донкастер, графство Саут-Йоркшир, жінка виявила пакет із супермаркету з тілом новонародженого в морозильній камері домашнього холодильника.
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