В Англії жінка знайшла у морозильній камері пакет з мертвою дитиною

В Англії жінка знайшла у морозильній камері пакет з мертвою дитиною

Поліція вже затримала причетних до інциденту.

В англійському місті Донкастер, графство Саут-Йоркшир, жінка виявила пакет із супермаркету з тілом новонародженого в морозильній камері домашнього холодильника.

Про це пише Daily Mirror.

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23-річний Дарнелл Джексон розповів, що йому зателефонувала 28-річна дружина Керол Херст і попросила терміново приїхати. Вона сказала, що знайшла мертву дитину в холодильнику.

"Я буквально схопив пакет і відразу ж зрозумів, що там - мертва дитина. Так як у нас з Керол нещодавно народилася донька, я точно знав, як виглядають новонароджені", — зазначив британец.

Поліція прибула на місце разом з парамедиками, які констатували смерть дитини. За даними видання, поліція вже затримала двох жінок, причетних до інциденту. Розслідування триває.

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Нагадаємо, на околиці Чернівців поліція виявила валізу з тілом мертвої дитини. Валізу в кущах знайшли перехожі. Вони й повідомили про знахідку правоохоронців.

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