У США маленька дитина застрелила чоловіка

Постраждалий помер у лікарні.

У штаті Джорджія в США дитина знайшла пістолет і випадково застрелила з нього 25-річного чоловіка.

Про це повідомляє NBC.

За інформацією видання, Дастіна Уолтерса виявили живим із вогнепальним пораненням, згодом він помер у лікарні. Зазначається, що дитині, яка стріляла, менше двох років. Представники правоохоронних органів не уточнили, ким загиблий перебував хлопчику.

Начальник поліції міста Саванна, де стався нещасний випадок, закликав серйозно поставитися до події та вжити заходів, щоб таке не повторювалося в інших сім'ях.

“Наразі ми хочемо переконатися, що батьки усвідомлюють, що хоча і рідко, але такі інциденти з трагічними наслідками можуть статися”, — наголосив він.

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Нагадаємо, в американському штаті Флорида поліцейська застрелила 88-річного пенсіонера у його власному будинку в Тампі.

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