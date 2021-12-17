В США маленький ребенок застрелил мужчину

Пострадавший скончался в больнице.

В штате Джорджия в США ребенок нашел пистолет и случайно застрелил из него 25-летнего мужчину.

Об этом сообщает NBC.

По информации издания, Дастина Уолтерса обнаружили живым с огнестрельным ранением, впоследствии он скончался в больнице. Отмечается, что стрелявшему ребенку меньше двух лет. Представители правоохранительных органов не уточнили, кем погибший являлся мальчику.

Начальник полиции города Саванна, где произошел несчастный случай, призвал серьезно отнестись к происшествию и принять меры, чтобы это не повторялось в других семьях.

"Пока мы хотим убедиться, что родители осознают, что хотя и редко, но такие инциденты с трагическими последствиями могут произойти", — подчеркнул он.

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Напомним, в американском штате Флорида полицейская застрелила 88-летнего пенсионера в собственном доме в Тампе.

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