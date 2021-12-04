Умерла на руках матери: в США брат застрелил родную сестру

Умерла на руках матери: в США брат застрелил родную сестру

Девочка получила смертельное ранение.

В городе Дугласвилл (штат Джорджия) 14-летняя девочка погибла после того, как ее брат попытался продать самодельное оружие. Покупатели ушли, не расплатившись, и парень начал стрелять в их сторону.

Об этом пишет AJC.

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Пуля попала в грудь Киры Скотт, она умерла на руках матери по дороге в больницу.

По подозрению в убийстве арестован ее 13-летний брат и вероятный покупатель оружия, 19-летний Юсеф Макартур Эль, отметил шериф округа Дуглас Тим Паундс.

Американские правоохранители называют самодельное оружие большой проблемой, поскольку оно без серийных номеров и его невозможно отследить.

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Напомним, в штате Пенсильвания мужчина погиб от шальной пули, влетевшей в окно во время семейного обеда в честь Дня благодарения.