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Девушка в магазине косметики шокировала продавца, съев мыло

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Девушка в магазине косметики шокировала продавца, съев мыло

pixabay.com

Девушка считала, что это была дегустационная еда.

Клиентка одного из магазинов перепутала образец мыла с едой для дегустации и на глазах у изумленного продавца попробовала косметическое средство. Видео курьеза попало на видео и стало вирусным в Сети.

Об этом пишет The Mirror.

Джеки вместе с подругой зашла в магазин косметики, где продается множество цветного мыла, скрабов и косметических средств, заметив поднос с образцами розовых квадратов. По ее мнению, это было бесплатной дегустационной пищей, и она решила попробовать.

На видео видно, как женщина берет кусок и начинает его жевать. Впрочем, это был кусок мыла и, когда продавец увидел поступок клиентки, он был шокирован и начал смеяться. После этого работник магазина сказал посетительнице, что она только что съела кусок мыла.

Джеки поделилась видеозаписью в соцсети и он набрал миллионы просмотров и тысячи комментариев пользователей. Один из них написал: "Мужчина был слишком шокирован, чтобы говорить".

Другой написал: "Она даже сразу же пожевала".

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