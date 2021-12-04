Категорія
Цікaвинки
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Дівчина у магазині косметики спантеличила продавця, скуштувавши мило

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Дівчина у магазині косметики спантеличила продавця, скуштувавши мило

pixabay.com

Дівчина вважала, що це була дегустаційна їжа.

Клієнтка одного із магазинів переплутала зразок мила з їжею для дегустації і на очах у здивованого продавця скуштувала косметичний засіб. Відео курйозу потрапило на відео і стало вірусним у Мережі.

Про це пише The Mirror.

Джекі разом із подругою зайшла до магазину косметики, де продається безліч кольорового мила, скрабів і косметичних засобів, коли помітила піднос із зразками рожевих квадратів. На її думку, це було безкоштовною дегустаційною їжею, і вона вирішила спробувати.

На відео видно, як жінка бере шматок і починає його жувати. Утім, насправді, це був шматок мила і, коли продавець побачив вчинок клієнтки, він був шокований і почав сміятися. Після цього працівник магазину сказав відвідувачці, що вона щойно з'їла шматок мила. 

Джекі поділилася відеозаписом у соцмережі  і він набрав мільйони переглядів та тисячі коментарів користувачів. Один із них написав: "Чоловік був надто приголомшений, щоб говорити".

Інший написав: "Вона навіть відразу ж пожувала".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація