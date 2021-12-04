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Померла на руках матері: у США брат застрелив рідну сестру

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Померла на руках матері: у США брат застрелив рідну сестру

pixabay.com

Дівчина отримала смертельне поранення.

У місті Дугласвілл (штат Джорджія) 14-річна дівчина загинула після того, як її брат спробував продати саморобну зброю. Покупці пішли, не розплатившись, і хлопець почав стріляти в їхній бік. 

Про це пише AJC.

Куля потрапила в груди Кіри Скотт, вона померла на руках матері дорогою до лікарні.

 За підозрою у вбивстві заарештовано її 13-річного брата і ймовірного покупця зброї, 19-річного Юсефа Макартура Еля, зазначив шериф округу Дуглас Тім Паундс.

Американські правоохоронці називають саморобну зброю великою проблемою, оскільки вона без серійних номерів та її неможливо відстежити.

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Нагадаємо, у штаті Пенсільванія чоловік загинув від сліпої кулі, що влетіла у вікно під час сімейного обіду на честь Дня подяки.

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