У США напали на відомого продюсера та застрелили його дружину

У США напали на відомого продюсера та застрелили його дружину

До будинку Кларенса Аванта увірвались грабіжники.

У США грабіжники увірвались до будинку відомого продюсера Кларсенса Аванта та застрелили його дружину.

Прикрий інцидент трапився в Лос-Анджелесі у вівторок. Так, до поліції зателефонували та повідомили, що хтось увірвався до будинку зірки, який розташований неподалік від Беверлі-Гіллз. Очевидці повідомили, що чули постріли.

Коли поліцейські приїхали на виклик, то дружину Аванта, Жаклін, вже забрали до лікарні. Втім, жінці не вдалося вижити.

Кларенс Авант з дружиною / Associated Press

Також відомо, що й Кларенс був тоді у будинку. На щастя, продюсер не постраждав.

Наразі ведеться розслідування. Відомо, що у будинку продюсера була охорона.

Кларенс Авант / Associated Press

Нагадаємо, Кларенс Авант – відомий музичний продюсер. 2016 року отримав зірку на Голлівудській Алеї слави за свій внесок у звукозаписну індустрію. У жовтні 2021 року був внесений до Зали слави рок-н-ролу.

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